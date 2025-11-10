Torre del Greco – Domani presentazione del nuovo piano di protezione civile comunale

Luigi Mennella sindaco: presentazione del nuovo piano di protezione civile comunale

Domani, martedì 11 novembre, alle 16 nel salone del complesso del museo virtuale del corallo

Si terrà domani, martedì 11 novembre, alle ore 16, la presentazione del nuovo piano di protezione civile comunale. L’iniziativa è in programma nella sala convegni del museo virtuale del corallo, all’interno del complesso della Santissima Trinità di largo dell’Annunciazione. Ad aprire i lavori saranno i saluti istituzionali del sindaco Luigi Mennella, dell’assessore al ramo Antonio Ramondo e della vicepresidente del consiglio regionale Loredana Raia. Ad illustrare la struttura del piano, con gli scenari di rischio e la pianificazione delle attività di prevenzione e gestione degli interventi sarà invece la dirigente del settore protezione civile, Maria Gabriella Camera.

Infine, ad entrare nello specifico del documento saranno i geologi Francesco Cuccurullo e Osvaldo Nelson.

La cittadinanza e la stampa sono invitati a partecipare.