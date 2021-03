Torre del Greco – Domani parte la campagna vaccinale al complesso della SS. Trinità

“Domattina inizierà la campagna vaccinale a Torre del Greco. Ogni dettaglio è stato vagliato per consentire che tutto venga svolto nella massima sicurezza per i cittadini, a cominciare dagli over 80′.

Oggi ho partecipato al lungo pomeriggio di lavoro, all’asl e al complesso della SS Trinità, per anticipare a domani mattina l’inizio della campagna vaccinale.

Il centro sarà attivo tutti i giorni, dal lunedì al sabato su due turni (8-14 e 14-20) tranne il sabato, quando l’apertura sarà solo mattutina.

Le prime dosi di vaccino verranno trasportare dai vigili urbani, che utilizzeranno appositi frigo portatili. Ad attenderli una squadra appositamente formata grazie al lavoro d’equipe di Comune, Regione e Asl Napoli 3 Sud, suddivisa su due postazioni e composta da due operatori, due infermieri e due informatici, a cui si aggiungeranno due medici di base.

Gli infermieri sono stati formati per preparare le dosi, gli operatori sociosanitari invece disciplineranno i flussi dei pazienti.

Gli ultimi dettagli sono stati messi a punto proprio in questi minuti, assieme ai dirigenti del comune e ai volontari della protezione civile.

Per la campagna vaccinale abbiamo scelto un luogo simbolo della nostra città: il complesso della Santissima Trinità, palazzina ristrutturata con i fondi regionali del programma Più Europa.

La sala adibita a Centro Vaccinazione Anto-Covid 19 è quella intitolata a Giovanni, Matteo, Gerardo e Antonio, prematuramente scomparsi nella tragedia del Ponte Morandi”. Così la consigliera regionale Loredana Raia.