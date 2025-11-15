Torre del Greco – Domande per l’adesione al compostaggio domestico, prevista una riduzione del costo della Tari pari al 30%

Diminuire i quantitativi di rifiuti organici da conferire in discarica; ridurre i costi di smaltimento a carico dell’ente; migliorare le proprietà biologiche, fisiche e chimiche del terreno; prevedere la riduzione della Tari per gli aderenti; creare un rapporto di reciproca collaborazione con i cittadini. Sono i presupposti alla base della volontà dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Mennella di incentivare, attraverso l’uso di apposite compostiere, il compostaggio domestico della frazione organica dei rifiuti solidi urbani. È quanto si legge nell’avviso pubblico firmato, oltre che dal primo cittadino, anche dall’assessore Antonio Ramondo e dal dirigente Egidio Ciani, attraverso il quale si ricorda come “il regolamento per l’applicazione del tributo sui rifiuti e servizi (Tari) prevede, per quanti attuano questa attività, una riduzione della tassa sui rifiuti pari al 30%”.

“Tale riduzione – è scritto ancora – riconosciuta ai cittadini che, a seguito di controlli del personale dell’ufficio igiene urbana e ambientale, hanno aderito positivamente alla pratica del compostaggio, è applicata da Publiservizi srl, azienda preposta alle attività di accertamento e riscossione delle entrate del Comune di Torre del Greco nel rispetto della normativa nazionale e locale in materia tributaria”.

Possono fare richiesta di adesione all’attività di compostaggio, presentando specifica domanda, i residenti a Torre del Greco regolarmente iscritti al ruolo Tari e in regola con i pagamenti, che dispongano di un adeguato spazio privato a verde all’aperto soggetto a coltivazione o ornamentale (terreni agricoli, giardini, orti) congruo al successivo utilizzo del compost prodotto. È possibile richiedere congiuntamente anche l’assegnazione di una compostiera in comodato d’uso gratuito, sempre presentando apposita domanda. “Si precisa – viene ancora evidenziato nel manifesto – che la compostiera è un semplice contenitore che consente la trasformazione dei rifiuti organici e degli scarti verdi in compost, concime organico utilizzabile per la fertilizzazione del terreno. Ciò al fine di aumentare la propensione dei cittadini a differenziare i rifiuti, con ripercussioni positive sia sulla quantità sia sulla qualità merceologica della raccolta differenziata, consentendo un risparmio dei costi di raccolta e smaltimento sostenuti dal Comune”.