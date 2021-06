Torre del Greco – Divieto di sosta e transito nel piazzale antistante la Parrocchia della Santissima Annunziata il 29 giugno

In considerazione della domanda prot. n. 35496 del 24.06.2021, a firma del parroco della Parrocchia della Santissima Annunziata, Rev. Aniello Di Luca, con la quale – in considerazione del particolare momento di emergenza epidemiologica COVID -19, nonché, nel rispetto della normativa sanitaria e delle misure di contenimento e contrasto – è stata richiesta l’adozione di un dispositivo temporaneo di viabilità per il piazzale antistante il tempio, al fine di poter svolgere la celebrazione eucaristica all’esterno della Parrocchia, il giorno 29 Giugno 2021, il Dirigente al 9° Settore di Polizia locale e Protezione civile, Com.te Salvatore Visone, ha emesso apposita ordinanza dirigenziale n. 2684 del 24 Giugno 2021 con cui si istituisce in:

• PIAZZALE ANTISTANTE PARROCCHIA SANTISSIMA ANNUNZIATA (PIAZZALE ANNUNCIAZIONE): divieto di sosta e transito veicolare con rimozione coatta ambo i lati della piazza – nel giorno 29.06.2021 dalle ore 17.00 alle ore 21.00.