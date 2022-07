Torre del Greco – Divieto di sosta e senso unico alternato in via Abruzzo: i dettagli

In considerazione della nota prot. 35772/2022 con la quale il Responsabile Tecnico della Società SO.i.ge.a s.r.l. ha chiesto l’emissione di apposita ordinanza temporanea di divieto di sosta e senso unico alternato entrambi i lati della carreggiata, per lavori di realizzazione del nuovo manto stradale in diverse arterie del territorio comunale, il Dirigente al 9° Settore di Polizia locale e Protezione civile, Com.te Salvatore Visone, ha predisposto, con apposita ordinanza dirigenziale, n. 2719 del 05 Luglio 2022 il seguente dispositivo di viabilità:

VIA ABBRUZZO: divieto di sosta ambo i lati della carreggiata con rimozione forzata, e, istituzione del senso unico alternato dal giorno 07 Luglio 2022 al giorno 17 Luglio 2022 dalle ore 07.00 alle ore 18.00.