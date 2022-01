Torre del Greco – Divieto di sosta area via Circumvallazione posta tra gli istituti scolastici Sauro – Morelli [I DETTAGLI]

In considerazione della nota protocollo n. 2812 pervenuta in data 18.01.2022, con la quale il Responsabile “U.O. Patrimonio” del comune di Torre del Greco chiede l’emissione di un dispositivo di viabilità con divieto di sosta, per effettuare lavori in posa in opera di dispositivi di protezione temporanei dei siti particolarmente soggetti al fenomeno dell’abbandono dei rifiuti,​ il Dirigente al 9° Settore di Polizia locale e Protezione civile, Com.te Salvatore Visone,​ ha predisposto, con apposita ordinanza dirigenziale, n. 159 del 18 Gennaio 2022 il seguente dispositivo di divieto di sosta:

AREA VIA CIRCUMVALLAZIONE POSTA TRA GLI ISTITUTI SCLASTICI “NAZARIO SAURO” E “DOMENICO MORELLI”: divieto di sosta con rimozione forzata, i giorni 24 e 25 Gennaio 2022 dalle ore 08.00 alle ore 18.00.