Torre del Greco – Divieto di circolazione veicolare in Viale Europa per lavori

Premesso che con nota prot. n. 41268 del 23.07.2021, la Soc. “AQUAE S.C.A.R.L.”, incaricata da GORI S.p.a. ha richiesto l’emissione di un’apposita ordinanza per disciplinare in modo temporaneo la circolazione e la sosta in Viale Europa, al fine di consentire i lavori di collettamento reflui all’impianto di depurazione di Foce Sarno; nonché, nell’ulteriore considerazione che i lavori preventivati si articoleranno in tre fasi per le quali è richiesta la chiusura dei tratti stradali necessari ai cantieri, in tempi successivi, secondo il seguente calendario:

• Tratto di strada da picchetto 12 a picchetto 10 (ovvero, dalla cabina elettrica RFI, di fronte al civico 32 di viale Europa, per circa metri 50 in direzione via Litoranea) chiusura totale della carreggiata dal 23.08.2021 al 10.09.2021;

• Tratto di strada da picchetto 10 a picchetto 07 (ovvero, dalla fine del tratto precedente fino ai depuratori denominati Villa Inglese) chiusura totale della carreggiata dal 10.09.2021 al 13.10.2021;

• Tratto di strada da picchetto 07 a picchetto 01 (ovvero, il restante tratto dai depuratori sino a via Gurgo) chiusura parziale della strada con traffico alternato in un’unica corsia dal 14.10.2021 sino al 30.12.2021;

Non da ultimo, in considerazione che per l’esecuzione del primo step è necessario l’adeguamento della circolazione veicolare sul tratto di carreggiata interessata, prevedendo successive ordinanze per l’avanzamento dei lavori, il Dirigente al 9° Settore di Polizia locale e Protezione civile, Com.te Salvatore Visone, ha predisposto, con apposita ordinanza dirigenziale, n. 3284 del 03 Agosto 2021 il seguente dispositivo:

• VIALE EUROPA – dalla cabina elettrica RFI, di fronte al civico 32 di viale Europa, per circa metri 50 in direzione via Litoranea – divieto di circolazione dal giorno 23.08.2021 al giorno 10.09.2021.