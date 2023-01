Torre del Greco – Divieto di circolazione veicolare Corso Vittorio Emanuele dal 30 Gennaio al 1 Febbraio [I DETTAGLI]

In considerazione dell’autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico n. 388 che implica l’adozione di apposita ordinanza di viabilità per la disciplina della circolazione su via Corso Vittorio Emanuele, il Dirigente al 9° Settore di Polizia locale e Protezione civile, Com.te Salvatore Visone, ha predisposto, con apposita ordinanza dirigenziale, n. 34 del 19 Gennaio 2023 il seguente dispositivo di viabilità: