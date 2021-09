Torre del Greco- Divieto di circolazione in Via Cupa San Pietro per pulizia impianto fognario: i dettagli

In considerazione della nota prot. n. 49796 del 16.09.2021 – a firma di Planetaria S.R.I., incaricata per conto di GORI S.p.a., dell’esecuzione dei lavori di pulizia dell’impianto fognario in via Cupa San Pietro – nonché, ritenuto che per l’esecuzione delle predette attività si rende necessaria l’adozione di un apposito dispositivo di circolazione veicolare, il Dirigente al 9° Settore di Polizia locale e Protezione civile, Com.te Salvatore Visone ha predisposto con apposita ordinanza dirigenziale, n. 3692 del 16 Settembre 2021 il seguente dispositivo: