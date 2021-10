Torre del Greco – Divieto di circolazione in via Cupa San Pietro per lavori: i dettagli

In considerazione della nota, prot. n. 87952​ presentata in data 29.09.2021, da parte della G.O.R.I.​ S.P.A. con la quale si chiede un dispositivo di viabilità, in via Cupa San Pietro, per un intervento finalizzato al rilancio e alla manutenzione periodica degli impianti di sollevamento, il Dirigente al 9° Settore di Polizia locale, Com.te Salvatore Visone, al fine di adeguare la circolazione nell’area interessata,​ ha emesso apposita ordinanza dirigenziale n. 3969 del 30 Settembre 2021 con cui si istituisce in:

VIA CUPA SAN PIETRO – DALL’INCROCIO DI VIA CESARE BATTISTI IN DIREZIONE DI VIA FIORILLO: divieto di circolazione veicolare, dal giorno 11 Ottobre 2021 dalle ore 21.00 sino alle ore 07.00 del giorno 12 Ottobre 2021.