Torre del Greco – Dispositivo viabilità via Circumvallazione, integrata la precedente ordinanza

In considerazione della comunicazione effettuata per le vie brevi dalla Ditta esecutrice dei lavori di scavo su suolo pubblico per posa di nuova condotta interrata di distribuzione del gas metano in via Circumvallazione con la quale è stata richiesta la proroga del dispositivo di senso unico, nei giorni dal 14 al 18 Aprile, per sopraggiunti imprevisti tecnici, il

Dirigente al 9° Settore di Polizia locale e Protezione civile Com.te Salvatore Visone , ha predisposto, con apposita ordinanza dirigenziale n. 1432 del 12 Aprile 2022

l’integrazione alla precedente ordinanza n. 1037 del 15.03.2022, il seguente dispositivo di senso unico

:

VIA CIRCUMVALLAZIONE – da intersezione con via Cappuccini/via Beneduce a intersezione con

via Marconi – senso unico direzione Nord (Napoli),