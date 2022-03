Torre del Greco – Dispositivo temporaneo per lavori in via Circumvallazione dal giorno 21 marzo [I DETTAGLI]

In considerazione della nota protocollo n. 9373 del 18.02.2022, con la quale il Dirigente dell’8° Settore – Lavori Pubblici – del comune di Torre del Greco ha autorizzato la Italgas Reti S.p.A. allo scavo su suolo pubblico per posa di nuova condotta interrata di distribuzione del gas metano in via Circumvallazione, il Dirigente al 9° Settore di Polizia locale e Protezione civile, Com.te Salvatore Visone, ha predisposto, con apposita ordinanza dirigenziale, n. 1037 del 15 Marzo 2022 il seguente dispositivo di senso unico: