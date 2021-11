Torre del Greco – Dispositivo temporaneo di viabilità per realizzazione della rete fognaria. Ecco le zone

In considerazione della nota prot. n. 60330 del 08.11.2021 – a firma del Responsabile dei Servizi Tecnologici dell’Ente comunale – con cui si chiede l’adozione di appositi dispositivi di viabilità e traffico per l’intervento che prevede la realizzazione di una condotta fognaria per le acque pluviali nell’area dei 78 alloggi di via Lamaria, il Dirigente al 9° Settore di Polizia locale e Protezione civile, Com.te Salvatore Visone ha predisposto con apposita ordinanza dirigenziale, n. 4563 del 08 Novembre 2021 il seguente dispositivo:

• PROLUNGAMENTO VIA LAMARIA: divieto di circolazione veicolare – nel tratto di strada a servizio dei 78 alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica interessato dai lavori – dal giorno 08 Novembre 2021, al giorno 22 Novembre 2021;