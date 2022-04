Torre del Greco -Dispositivo temporaneo di viabilità per evento religioso il giorno 17 Aprile Corso Umberto I – Via Beato Vincenzo Romano [I DETTAGLI]

In considerazione della nota prot. n. 19379 del 11.04.2022 con la quale il Presidente dell’ Unione Cattolica Operaia “Maria SS. dell’Arco e San Vincenzo Romano”

– in occasione della Santa Pasqua richiede una

adeguata disciplina della circolazione veicolare, nelle zone viciniore alla propria sede per il rituale

pellegrinaggio, il Dirigente al 9° Settore di Polizia locale e Protezione civile ,Com.te Salvatore Visone , ha predisposto, con apposita ordinanza dirigenziale, n. 1472 del 14 Aprile 2022 il seguente dispositivo di viabilità:

CORSO UMBERTO I:

divieto di circolazione veicolare e divieto di sosta entrambi i lati della carreggiata con rimozione forzata, il giorno 17 Aprile 2022 dalle ore 19.00 alle ore 23.00

VIA BEATO VINCENZO ROMANO:

divieto di circolazione veicolare – eccetto residenti e mezzi autorizzati – dalle ore 19.00 alle ore 23.00. Si precisa, altresì, che il percorso alternativo individuato è:

Via Comizi, Via Fontana, corso Garibaldi, via XX

Settembre, piazza Luigi Palomba

.