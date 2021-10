Torre del Greco- Dispositivo temporaneo di viabilità per “Commemorazione Defunti” per Via del Cimitero e Via San Giuseppe alle paludi

In considerazione che nei giorni in cui ricorre la “Commemorazione dei Defunti” si evidenzia, nelle strade adiacenti ed in prossimità della struttura cimiteriale, un notevole flusso veicolare e pedonale, il Dirigente al 9° Settore di Polizia locale e Protezione civile, Com.te Salvatore Visone ha predisposto con apposita ordinanza dirigenziale, n. 4387 del 27 Ottobre 2021 il seguente dispositivo:

VIA DEL CIMITERO: divieto di sosta con rimozione forzata e divieto di circolazione veicolare nei giorni 29 – 30 – 31 Ottobre 2021 e 01 – 02 Novembre 2021 dalle ore 07.00 alle ore 17.00;