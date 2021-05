Torre del Greco – Dispositivo temporaneo di viabilità e traffico per lavori. Ecco le zone interessate

In considerazione della nota pec del 05.05.2021, da parte del Responsabile U.O. Servizi Tecnologici del Comune di Torre del Greco, con cui è stata chiesta l’adozione di un nuovo dispositivo di viabilità e traffico per la definitiva realizzazione dell’ illuminazione pubblica stradale di via Corso Vittorio Emanuele,ad opera della ditta “Consorzio Stabile Marr Scarl” il Dirigente al 9° Settore di Polizia locale e Protezione civile, Com.te Salvatore Visone, ha emesso apposita ordinanza dirigenziale n. 1942 del 06Maggio 2021 con cui si istituisce in: