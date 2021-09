Torre del Greco – Dispositivo temporaneo di viabilità e traffico per lavori. Ecco le zone interessate

In considerazione della nota prot. n. 50544 del 20.09.2021 – con la quale si richiede, in occasione della manifestazione culturale patrocinata dal Comune di Torre del Greco ed organizzata da Media City SRL: “La Storia oltre la Storia: Plinio il Vecchio e l’eruzione vesuviana del 79 d.C.”, la disponibilità degli spazi necessari per la realizzazione dell’evento che si terrà – il prossimo 23.09.2021 alle ore 20.00 nei Molini Marzoli – il Dirigente al 9° Settore di Polizia locale e Protezione civile, Com.te Salvatore Visone ha predisposto con apposita ordinanza dirigenziale, n. 3735 del 20 Settembre 2021 il seguente dispositivo:

• MOLINI MARZOLI – VIALE ANTISTANTE EDIFICIO “LA STECCA”: d ivieto di transito dalle ore 16 .00 del giorno 23 Settembre 2021 , alle ore 24 .00 del giorno 23 Settembre 2021 ;