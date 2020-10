Torre del Greco – Dispositivo temporaneo di viabilità e traffico per lavori: ecco le strade interessate

In riferimento alle autorizzazioni n. 223 e n. 224 del 06 ottobre u.s., rilasciate da Publiservizi srl, per l’occupazione del suolo pubblico – per interventi sulla rete stradale – il Dirigente al 9° Settore di Polizia locale e Protezione civile, Com.te Salvatore Visone,​ ha predisposto – con apposita ordinanza dirigenziale, n. 3432 del 06 ottobre 2020 – un temporaneo dispositivo di viabilità e traffico nelle seguenti zone del territorio comunale:

VIA DEL MONTE – da intersezione di via Nazionale a via Lamaria: divieto di circolazione veicolare dal 12 ottobre 2020all’11 novembre 2020 dalle ore 00 alle ore 19.00 e dall’11 gennaio 2021 sino al 13 gennaio 2021 dalle ore 7.00 alle ore 19.00;

I VICO SAN VITO: divieto di circolazione veicolare dal 19 ottobre 2020 al 30 ottobre 2020 dalle ore 7.00 alle ore 19.00e il giorno 14 gennaio 2021 dalle ore 7.00alle ore 19.00.

Il Portavoce del Sindaco

Salvatore Perillo