Torre del Greco – Dispositivo temporaneo di viabilità e traffico per intervento rete fognaria

In considerazione delle comunicazioni e della richiesta di appositi dispositivi di viabilità per l’esplicazione di interventi dicollettamento reflui all’impianto di depurazione di viale Europa/via Gurgo e di impiantistica alla rete fognaria in via G. de Bottis, rispettivamente a firma di AQUAE S.C.A.R.L. e della Soc. EL. CI. IMPIANTI SRL – entrambe incaricate da GO.RI. SpA per l’espletamento delle attività, il Dirigente al 9° Settore di Polizia locale e Protezione civile, Com.te Salvatore Visone, ha predisposto – con apposite ordinanze dirigenziali, n. 1109 e 1110del 08 Marzo 2021 – un temporaneo dispositivo di viabilità e traffico nelle seguenti zone della città:

• VIALE EUROPA tra i civici 18 e 28 – senso unico alternato di marcia – dal giorno 09 Marzo 2021 al giorno 13 Marzo 2021 ;

• VIA GURGO dal civico 56 ad intersezione con viale Europa – senso unico alternato di marcia dal giorno 09 Marzo 2021 al giorno 13 Marzo 2021 ;