Torre del Greco – Dispositivo temporaneo di viabilità e traffico per intervento rete fognaria

Premesso che con ordinanza di viabilità n. 1109 del giorno 08.03.2021 era stato istituito il dispositivo temporaneo di viabilità e traffico per interventi all’impianto di rete fognaria, in via G. de Bottis – nonché – in considerazione della richiesta della Società EL.CI. Impianti s.r.l. – incaricata per conto di GORI S.p.a. – di differire la data di inizio di lavori al giorno 25.03.2021, il Dirigente al 9° Settore di Polizia locale e Protezione civile, Com.te Salvatore Visone, ha predisposto , con apposita ordinanza dirigenziale, n. 1270 del 22 Marzo 2021 il seguente dispositivo temporaneo di viabilità e traffico: