Torre del Greco- Dispositivo temporaneo di viabilità: Area parcheggio sottovia autostradale Via Marconi

In considerazione della nota pec pervenuta in data 18.01.2022 a firma della Società Autostrade Meridionali S.P.A. a mezzo della quale è stata richiesta l’emissione di un’ordinanza di viabilità, in prossimità del sottovia autostradale di via Marconi, al fine di consentire l’esecuzione di lavori di ispezione, il Dirigente al 9° Settore di Polizia locale e Protezione civile, Com.te Salvatore Visone, ha predisposto, con apposita ordinanza dirigenziale, n. 158 del 18 Gennaio 2022 il seguente dispositivo di divieto di sosta: