Torre del Greco – Dispositivo temporaneo di divieto di sosta piazzale Chiesa Santa Maria del Principio per i giorni 25-26 Luglio

In considerazione della nota prot. 38069 del 15.07.2022 con la quale il Parroco della Parrocchia di S. M. del Principio, Rev. Don Luigi Magliulo, ha chiesto l’emissione di apposita ordinanza temporanea di viabilità, per il piazzale antistante il Tempio, allo scopo di poter celebrare la funzione eucaristica all’esterno della Parrocchia – nonché – anche sull’intera via Madonna del Principio, inconsiderazione della probabvile affluenza di fedeli, il Dirigente al 9° Settore di Polizia locale e Protezione civile, Com.te Salvatore Visone, ha predisposto, con apposita ordinanza dirigenziale, n. 3032 del 23 Luglio 2022 il seguente dispositivo di viabilità:

• PIAZZALE ANTISTANTE PARROCCHIA S. M. DEL PRINCIPIO: divieto di sosta con rimozione forzata nell’intera area del piazzale dalle ore 21 .00 del 25 Luglio 2022 , alle ore 22 .00 del 26 Luglio 2022;