Torre del Greco – Dispositivo temporaneo di divieto di sosta con rimozione forzata in Piazzale Cento Fontane per manifestazione cicloturistica

In considerazione della nota, prot. n. 53752 presentata in data 06.10.2021, da parte dell’Associazione A.S.D. TEAM I LOVE MTB con la quale si chiede in occasione della prima edizione della manifestazione “CICLOTURISTICA TORRESE” da svolgersi in data 10 Ottobre p.v”, il Dirigente al 9° Settore di Polizia locale e Protezione civile, Com.te Salvatore Visone, al fine di adeguare la circolazione nell’area interessata, ha emesso apposita ordinanza dirigenziale n. 4080 del 07 Ottobre 2021 con cui si istituisce in: