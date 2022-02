Torre del Greco – Dispositivo di traffico in I Traversa Teatro

In considerazione della nota pec prot. n. 10075 del 23.02.2022con la quale la Presidente dell’Associazione “ Gli occhi di Claudio”, con sede in Torre del Greco – in occasione di un evento di festa che vede la partecipazione di numerosi commercianti e cittadini torresi – richiede la sospensione temporanea della circolazione veicolare in via I Traversa Vittorio Veneto, per il buon esito dell’evento, il Dirigente al 9° Settore di Polizia locale e Protezione civile, Com.te Salvatore Visone ha predisposto con apposita ordinanza dirigenziale, n. 763 del 23 Febbraio 2022 il seguente dispositivo:

• I TRAVERSA VITTORIO VENETO : diviet o di sosta con rimozione forzata dalle ore 12 .00 alle ore 24 .00 dei giorni 2 6 e 27 Febbraio 2022 ;