Torre del Greco – Dispositivi temporanei di viabilità per lavori: ecco dettagli e strade coinvolte

In considerazione della nota prot. 137507 del 20 Luglio 2022 con la quale il Direttore dei lavori della Open Fiber S.P.A. ha chiesto l’emissione di apposita ordinanza temporanea di viabilità, per lavori di ripristino del manto stradale da effettuarsi in diverse arterie comunali, il Dirigente al 9° Settore di Polizia locale e Protezione civile, Com.te Salvatore Visone, ha predisposto, con apposita ordinanza dirigenziale, n. 3033 del 23 Luglio 2022 il seguente dispositivo di viabilità:

VIA CAVALLERIZZI – chiusura strada per i primi 50 mt con divieto di sosta per gli stalli per la sosta libera – divieto di circolazione veicolare per i primi 50mt di strada e divieto di sosta con rimozione forzata per gli stalli al parcheggio libero nei giorni 01, 02, 03 Agosto 2022 dalle ore 07.00 alle ore 17.00;

VIA ALCIDE DE GASPERI – da via Bassano a via Calabria – divieto di sosta con rimozione forzata nei giorni 01, 02 Agosto 2022 dalle ore 07.00 alle ore 17.00;