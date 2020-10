In riferimento alla comunicazione a firma del Responsabile dei Servizi Manutentivi del Comune, con cui è stata chiesta l’adozione di apposito dispositivo di viabilità, finalizzato ad effettuare interventi di lavori stradali in via Calastro – il Dirigente al 9° Settore di Polizia locale e Protezione civile, Com.te Salvatore Visone,​ ha predisposto – con apposita ordinanza dirigenziale, n. 3390 del 02 ottobre 2020 – il seguente temporaneo dispositivo di viabilità e traffico: