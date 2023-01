Torre del Greco – Dispositivi di viabilità per Via A. Moro, C.so Avezzana e Via Barbacane

In considerazione delle Autorizzazioni all’occupazione di suolo pubblico n. 373 – 401 – 416 del 2022 che implicano l’adozione di apposita ordinanza per la disciplina della circolazione, finalizzata all’esecuzione di interventi programmati, il Dirigente al 9° Settore di Polizia locale e Protezione civile, Com.te Salvatore Visone, ha predisposto, con apposita ordinanza dirigenziale, n. 27/E del 05 Gennaio 2023 il seguente dispositivo di viabilità:

VIA ALDO MORO – da corso Vittorio Emanuele a via Maresca – Divieto di transito veicolare, eccetto i residenti che potranno percorrere il tratto interessato nei due sensi di marcia con accesso dal lato di via Maresca, il giorno 14 Gennaio 2023dalle ore 05.00 alle ore 08.00;

CORSO AVEZZANA: Divieto di Transito veicolare il giorno 13 Gennaio 2023 dalle ore 13.00 alle ore 17.00;