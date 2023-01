Torre del Greco – Disabile in carrozzina costretto ad occupare la sede stradale, sistemato marciapiede dissestato in via Cimaglia

“La mia attività sul territorio, per eliminare i pericoli per i diversamente abili, continua anche con il nuovo anno. Questa volta la segnalazione, che mi è pervenuta, riguarda una mamma residente all’inizio di via Cimaglia, che causa dissesto del marciapiede, era costretta ad occupare la sede stradale, per il transito della carrozzina in uso del figlio diversamente abile, con evidente pericolo per la loro incolumità visto il passaggio delle autovetture. Anche stavolta l’attività posta in essere dall’ufficio, da me interpellato, è stata perfetta, veloce, istantanea e impeccabile e naturalmente va un mio personale ringraziamento, n.q. di presidente dell’associazione “LA LIBELLULA “, e della mamma del diversamente abile che mi ha delegato a formularlo.

Queste attività si rendono necessarie al fine di eliminare gradualmente le Barriere Architettoniche per i cittadini diversamente abili, sarò felice di farmi carico di risolvere ulteriori criticità affinché la nostra città possa divenire sempre più accessibile per la categoria che mi onoro di rappresentare”.

Così Maria Orlando, presidente dell’associazione La Libellula.