Torre del Greco – Detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, due arresti

Controlli antidroga dei carabinieri della compagnia di Torre del Greco, nell’ambito di un servizio disposto dal Comando Provinciale di Napoli.

Due le persone arrestate e una denunciata per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio.

Il primo, arrestato dalla locale sezione radiomobile, è Paolo Angelone, 37enne del posto già noto alle ffoo.

A bordo di una vettura insieme ad un 28enne incensurato poi denunciato, Angelone si è accorto della pattuglia e ha provato a liberarsi di una busta contenente hashish.

La cosa non è sfuggita ai carabinieri che hanno recuperato lo stupefacente – 56,45 grammi di hashish – e arrestato il 37enne.

Nel veicolo anche 120 euro in contante ritenuto provento di spaccio e un coltello intriso di sostanza stupefacente. Angelone è ora ai domiciliari.

In manette anche Giuseppe Pugliese, 38enne del posto già noto alle ffoo, arrestato per lo stesso reato dai carabinieri della stazione di Torre del Greco Centro. Durante una perquisizione domiciliare i militari hanno rinvenuto 94,99 grammi di cocaina suddivisa in 10 involucri.

Sottoposto anch’egli ai domiciliari, è in attesa di giudizio.