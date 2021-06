Torre del Greco – Del Prato (Confesercenti): “Vaccineremo 270 nostri affiliati, ringrazio chi ci ha aiutato in questa impresa”

“Grazie ad un protocollo con la Regione attivato un mese e mezzo fa vaccineremo 270 nostri affiliati. Solo oggi siamo riusciti a vaccinare le prime 50 persone con Johnson e Johnson. Come Confesercenti di Torre del Greco ringraziamo la farmacia Alma di Portici nelle persone di Marina e Alessandra Ciaravolo che ci hanno aiutato in questa impresa. Non è stato facile”. Cosi il presidente di Confesercenti Torre del Greco Gianmarco Del Prato.