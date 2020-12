Torre del Greco – Dal 9 dicembre riattivata la sosta a pagamento sulle strisce blu

L’amministrazione comunale di Torre del Greco guidata dal sindaco, Giovanni Palomba, comunica che da mercoledì 9 dicembre p.v. riprenderà il servizio – sull’intero territorio comunale – delle aree di sosta a pagamento “strisce blu”.

La sospensione del pagamento delle medesime aree, infatti, era stata disposta con apposita ordinanza – a firma del primo cittadino – n. 260 dello scorso 16 Novembre, e ulteriormente prorogata a lunedì 7 dicembre, con la successiva n. 280 del 28 novembre u.s. – in considerazione delle particolari misure restrittive stabilite, per la Regione Campania, dal Ministro alla Salute, Roberto Speranza.