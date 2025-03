Torre del Greco – Dal 31 marzo al 4 aprile screening oncologici a cura dell’Asl Napoli 3 Sud al parcheggio Palatucci

Ambulatori mobili attrezzati per eseguire in particolare screening oncologici, con l’effettuazione tra l’altro di mammografie e pap-test e la distribuzione di kit per le patologie legate al colon retto. Per una settimana l’area del parcheggio Palatucci di via De Gasperi si trasformerà in un centro di prevenzione all’aperto grazie ad un’iniziativa promossa dall’Asl Napoli 3 Sud, immediatamente recepita dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Mennella su proposta dell’assessore all’igiene e sanità Antonio Ramondo.