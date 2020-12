Pubblicato sul sito del comune di Torre del Greco, il calendario dei beneficiari dei voucher da 100 euro per interventi di solidarietà alimentare.

L’iniziativa, prevista dall’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Giovanni Palomba su proposta dell’ Assessore alle Politiche sociali, Luisa Refuto, è finalizzata all’attribuzione di un contributo di solidarietà da assegnare ​ alle famiglie colpite dall’emergenza sanitaria del COVID-19 e da spendere sul territorio comunale, inderogabilmente entro il prossimo 31 dicembre.

Così, a far data da mercoledì 16 dicembre e sino a martedì 22 dicembre (sabato e domenica esclusi) sarà possibile ritirare i bonus presso la tensostruttura di Palazzo “La Salle”, secondo la ripartizione alfabetica e gli orari previsti dal calendario.

I cittadini beneficiari, dovranno presentarsi muniti di mascherine e di documento di identità.

“Sono particolarmente soddisfatta – le parole dell’assessore Luisa Refuto – dell’iniziativa messa in campo dall’amministrazione Palomba.

Grazie a questo contributo di fondi comunali siamo riusciti a garantire un sussidio ad oltre 2400 famiglie del territorio. Stiamo, inoltre, già lavorando anche per un un nuovo bando – dopo il periodo natalizio – in accordo con i fondi governativi la cui entità e le cui modalità saranno stabiliti in una fase successiva, smentendo le voci di altri presunti contributi di cinquecento euro che l’Ente comunale dovrebbe erogare”.