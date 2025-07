Torre del Greco – Dacur e avvisi orali per 8 persone: iI risultato dei controlli dei Carabinieri

I carabinieri della Compagnia di Torre del Greco hanno notificato 8 misure di prevenzione personali emesse dal Questore di Napoli. I provvedimenti, frutto attività di controllo del territorio dei carabinieri, sono 6 “DACUR” (Divieto di Accesso alle Aree Urbane), a carico di altrettanti soggetti residenti a Torre del Greco. Tra questi, due sono minorenni. Tutti i destinatari erano già noti alle forze dell’ordine.

Contestualmente, sono stati emessi 2 avvisi orali a carico di due soggetti maggiorenni, residenti rispettivamente a Torre del Greco ed Ercolano.

A fondamento delle misure una serie di episodi criminali commessi a Torre del Greco nel corso del 2025 e del 2024, dai danneggiamenti di esercizi pubblici, allo spaccio di sostanze stupefacenti e rapina.

Di particolare rilievo un episodio di resistenza a pubblico ufficiale, durante il quale alcuni giovani, tutti identificati, avevano lanciato pietre e fumogeni contro una pattuglia dei Carabinieri intervenuta per una segnalazione di schiamazzi notturni in una piazza centrale di Torre del Greco. Le immediate indagini svolte hanno consentito non solo di denunciarli per i reati commessi, ma anche di segnalarli alla Questura di Napoli per l’emissione della misura di prevenzione. Ai soggetti destinatari del Dacur è stato vietato l’accesso, per i prossimi anni, l’accesso ad alcune zone situate nel centro di Torre del Greco.