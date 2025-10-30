Torre del Greco – Dacia Maraini incontra gli studenti al Circolo Nautico

Una sala gremita di studenti, ragazzi pronti a interloquire e a porre domande, il racconto di una favola che illustra il primo dei dieci comandamenti: sono gli ingredienti che oggi, giovedì 30 ottobre, hanno caratterizzato l’atteso incontro tra gli allievi di quattro istituti superiori di Torre del Greco (Nobel, De Bottis, Pantaleo e Degni) e la scrittrice e saggista Dacia Maraini. Luogo del confronto il Circolo Nautico, che ha aperto le proprie porte ad un momento che è proseguito anche nel pomeriggio, quando si è tenuto un appuntamento aperto ai soci ma che ha visto la partecipazione anche un’altra delegazione di studenti della città.

L’occasione è stata data dall’ultimo lavoro editoriale di Dacia Mariani, “La bambina che vola”, il primo libro di una collana in cui le varie autrici sono chiamate a raccontare ognuna, uno dei dieci comandamenti: “Di solito – ha detto la scrittrice in uno dei suoi interventi – si tratta di messaggi meravigliosi nel loro essere ‘normali’. L’unico che esce fuori da questi canoni, dove c’è qualcosa in più, è proprio il primo: ‘Non avrai altro Dio all’infuori di me’. Mi sono chiesta come era meglio descriverlo. E allora ho pensato alla mia infanzia in un campo di concentramento in Giappone, con mia madre che mi leggeva Pinocchio. Ho pensato non solo di rimanere nel campo delle favole, ma anche di raccontare di una donna che costruisce una bambola che inizia a parlare, e lo fa dicendo di dialogare anche con Dio”.

Nella prima fase della mattinata, Dacia Maraini ha risposto alle sollecitazioni giunte dalla filosofa Esther Basile, che con la moderazione di Salvatore Perillo ha condotto l’iniziativa fino al frangente dedicato alle domande degli studenti, che già avevano potuto leggere in classe il libro e che hanno animato il dibattitto, tanto da far dire all’autrice del libro (alcuni passaggi del quale sono stati letti dalla sociologa Antonietta Selvaggio): “È sempre bello confrontarsi con i ragazzi”.

Prima del confronto, ad aprire i lavori è stata la consigliera del Circolo Nautico, Anna Martorano, promotrice dell’iniziativa. Sono quindi seguiti i saluti del presidente Gianluigi Ascione: “Siamo contenti che una personalità della scrittura e della cultura italiana – ha sottolineato il presidente del Circolo Nautico Torre del Greco – abbia accettato il nostro invito. Per noi è una giornata da ricordare e abbiamo deciso di farlo con i giovani della città, con gli studenti dei nostri istituti superiori”.

Presente anche il sindaco Luigi Mennella, che dopo avere portato i saluti dell’amministrazione comunale, ha omaggiato Dacia Maraini con una targa-ricordo.