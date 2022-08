Torre del Greco – Da domani ripristino del doppio senso in via Circumvallazione

In considerazione dell’ultimazione dei lavori di scavo degli Enti sottoservizi, in via Circumvallazione

– nel tratto compreso da intersezione con via Cappuccini/via Beneduce sino ad intersezione con via Marconi– e del conseguente ripristino del manto stradale, nonché, in riferimento alla scadenza dei termini dell’ ordinanza dirigenziale n. 2884

del 14 Luglio 2022, con cui era stato prorogato sino alla data odierna il senso unico per il tratto interessato dai lavori, si comunica che a far data da

sabato 06 Agosto 2022, è ripristinata

– per il medesimo tratto – la circolazione a doppio senso di marcia.