Torre del Greco – Crollo C.so Umberto: Nessun disperso accertato, 3 persone soccorse, una donna in prognosi riservata per fratture multiple

Ore 19:06 continuano le operazioni di messa in sicurezza dell’area. Tutte le persone sono state messe in salvo

Ore 15:04 Sintesi conferenza stampa. Tre persone soccorse, di cui una in prognosi riservata per fratture multiple. 30 le persone evacuate per le quali il sindaco si sta attivando per la sistemazione in strutture ricettive, Nessun disperso accertato.

Ore 14:46 Tra i feriti una ragazza con fratture importanti alle vertebre, è in prognosi riservata

Ore 14:15 Sono 4 le persone recuperate

Ore 13:40 Giungono le prime notizie ufficiali sulle persone abitanti nello stabile, sarebbero 5 famiglie per un totale di 20 persone

Ore 13:35 Continuano le operazioni di soccorso, si lavora senza sosta e con cautela per mettere in sicurezza anche le abitazioni vicine

ore 13;24 Sarebbero 2 le persone recuperate, due i passanti feriti, incerto il numero dei dispersi

Ore 12:45 sul posto i tecnici per interrompere l’erogazione del gas nella palazzina

ore 12:35 In arrivo ulteriori soccorsi. Gli operatori chiedono il silenzio, per poter ascoltare le voci dei due uomini sotto le macerie

ore 12:30 recuperata una carcassa di un cagnolino

ore 12:20 Recuperata la bambina subito trasportata in ospedale. Due i dispersi

Aggiornamento: soccorsi in azione, si ricerca tre persone, di cui una bambina.

Aggiornamento: dalle prime notizie, potrebbe essere stata una fuga di gas alla base del crollo

Flash news: e’ crollato un edificio in via Corso Umberto a Torre del Greco, sul posto stanno arrivando i soccorsi per accertare i danni e verificare le persone coinvolte. Non si escludono vittime