Torre del Greco – Crisi Palomba, la Federazione: “Dialogo solo ed esclusivamente con le forze politiche uscite vincitrici dalle elezioni comunali del 2018”

Gli scriventi consiglieri comunali dagli organi di stampa apprendono con stupore che in queste ore il Sindaco ha condotto una serie di incontri con forze politiche di opposizione per rideterminare una nuova maggioranza, diversa da quella uscita vincitrice dalle elezioni amministrative 2018.

Gli scriventi tendono a precisare che, a tutto oggi, non conoscono le reali motivazione che hanno portato all’azzeramento dell’esecutivo cittadino, causando di fatto un vuoto amministrativo che può essere ascritto solo ed esclusivamente al sindaco. Vale la pena ricordare che l’attuale crisi politica non si può ricondurre ad un problema di stabilità amministrativa, il sindaco, infatti, non ha mai perso la sua maggioranza numerica e politica, tutto nasce da accordi,frutto di impegni che vanno oltre il perimetro politico-amministrativo cittadino.

I Sottoscritti consiglieri comunali non intendono rendersi complici di un inciucio nato senza alcun fondamento politico, ma con il solo obiettivo di “tirare a campare”. Non accetteranno di sedere dallo stesso lato di coloro che si sono proposti come alternativa all’attuale maggioranza scelta dai cittadini; non potranno mai accettare di condividere un percorso con il candidato sindaco uscito sconfitto al ballottaggio e che più volte con atti formali e dichiarazioni alla stampa ha cercato di minare la stabilità politica e gettare onta sul sindaco e sull’intero governo cittadino.

Gli scriventi consiglieri accetteranno di dialogare per risolvere l’attuale crisi cittadina solo ed esclusivamente con le forze politiche uscite vincitrici dalle elezioni comunali del 2018.

Così i consiglieri:

Luigi Caldarola, Brancaccio Pasquale, Guarino Vittorio, Piccirillo Ciro, Gramegna Simone, Pomposo Carmela, Gargiulo Salvatore