Torre del Greco – Coronavirus, spunta un altro caso alla Don Bosco: è un docente di San Valentino Torio

Scatta un nuovo allarme Coronavirus a Torre del Greco, con epicentro ancora una volta l’istituto D’Assisi – Don Bosco. Dopo il caso accertato della docente di Striano e quello sospetto di un’insegnante di via Pezzentelle, per la quale si attende l’esito del tampone, c’è un altro caso. Si tratta di un uomo di San Valentino Torio, anche lui docente presso la sede centrale della scuola, caso peraltro già conosciuto all’Asl di Salerno. L’insegnante era già a casa alle prese con una forma influenzale ed era stato sottoposto a tampone, poi dopo una degenza in casa sarebbe guarito. Si aspetta ora di conoscere le indicazioni del servizio sanitario su un eventuale quarantena per evitare contagi.