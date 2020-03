Torre del Greco – Coronavirus, Palomba: “Sette casi in città, situazione sotto controllo”

Il sindaco di Torre del Greco Giovanni Palomba ha incontrato stamane la stampa a Palazzo Baronale per dare delle informazioni in merito all’emergenza Coronavirus. “Ad oggi abbiamo 7 casi di contagio a Torre del Greco, con una persona ricoverata al Cotugno ma che non è in pericolo di vita, ha reso noto Palomba. E’ stata installata una tenda all’esterno dell’Ospedale Maresca, una sorta di centro operativo, come è stato fatto anche a Castellammare ed in altri paesi. Per le persone infette, continua il sindaco, abbiamo predisposto un raccolta dei rifiuti personalizzata attraverso la distribuzione di kit, e al termine dei 14 giorni ci sarà il ritiro. Ci sono inoltre quattro casi fuori Torre, si tratta di persone che lavorano in città. La situazione resta comunque sotto controllo, ha concluso Palomba”.