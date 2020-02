Torre del Greco – Coronavirus, Orlando(MPT): “Non serve creare allarmismi, lavoriamo per non essere impreparati dinanzi alla problematica”

“Non serve creare allarmismi il sindaco è in stretto contatto con altri sindaci campani per valutare l’adozione di un’eventuale misura precauzionale qualora fosse il caso in merito alla questione ed allinearsi quindi alle proposte regionali.

Io, in qualità di consigliera delegata alla Protezione Civile, ho suggerito qualche consiglio in merito da porre in essere sul nostro territorio che non ci veda impreparati dinnanzi alla problematica e solo ed esclusivamente finalizzato a porre la cittadinanza in un clima di tranquillità ed il sindaco mi ha detto che saranno valutate tutte le eventuali proposte da mettere in pratica”. Così Maria Orlando consigliere comunale Movimento Popolare Torrese