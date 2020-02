Torre del Greco – Coronavirus, incontro sindaci regione Campania, Palomba: “No a decisioni arbitrarie sulla chiusura delle scuole, garantita l’attività degli uffici pubblici”

“Si è appena conclusa nell’auditorium del centro Direzionale di Napoli, l’incontro tra tutti i sindaci e i prefetti della Regione Campania e il Presidente De Luca in merito all’adozione di una comune e condivisa linea di gestione e di controllo del fenomeno legato al Coronavirus.

Il Governatore, nel ribadire i continui e costanti monitoraggi messi in atto in Campania ha invitato tutti gli Enti locali ad agire con prudenza e nel rispetto delle indicazioni fornite dagli Organi di Protezione civile nazionale e territoriale, alla quale soprattutto, ciascuna amministrazione dovrà attenersi.

Ha invitato, inoltre, a non prevedere arbitrarie decisioni di sospensione dell’attività scolastica.

Garantita, infine, la regolare attività degli uffici pubblici e dei concorsi.” Così via social il sindaco Giovanni Palomba