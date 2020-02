Torre del Greco – Coronavirus, il sindaco Palomba convoca la conferenza dei sindaci dell’Asl Na 3 Sud al Bottazzi

Il sindaco di Torre del Greco Giovanni Palomba ha convocato la conferenza dei sindaci dell’Asl Na 3 Sud per discutere in merito alle opportune misure cautelative da adottare riguardanti la problematica Coronavirus. L’incontro è fissato per mercoledì 26 febbraio alle ore 17 al Bottazzi, presso la sala De Guevara dell’Azienda Sanitaria Locale Na/3 Sud. “Ritenuto non più rinviabile il concordare un’azione comune condivisa per fronteggiare gli eventuali e possibili fenomeni di contrasto all’influenza del coronavirus”, ha scritto il primo cittadino torrese, “il sottoscritto nella qualità di Presidente della Conferenza dei Sindaci convoca ad horas una riunione il 26 febbraio p.v. per discutere insieme e alla presenza delle dovute autorità sulla necessità di una comune e univoca strategia di intervento sui territori”. Anche se non ci sono casi accertati in Campania l’area vesuviana comincia così ad organizzarsi in vista di eventuali emergenze da gestire.