Torre del Greco – Coronavirus, è morto il docente di San Valentino Torio che insegnava alla Don Bosco

Si è spento stamane Raffaele Bifulco, docente dell’istituto Don Bosco-D’Assisi di Torre del Greco e residente a San Valentino Torio, ricoverato da due settimane al Cotugno di Napoli dopo aver contratto il Coronavirus. L’uomo, originario di Terzigno, molto probabilmente è stato contagiato proprio nella scuola torrese, nella quale sono stati registrati i primi casi in città. Il sindaco di Terzigno Francesco Ranieri lo ha voluto ricordare così via social. “Con immenso dolore comunico che il nostro Raffaele Bifulco, cittadino da pochi anni di San Valentino Torio, figlio esemplare di questa terra non ce l’ha fatta. Uomo buono, amico straordinario. Vittima di questa maledetta pandemia. Sarai sempre nel mio cuore perchè persone come te non moriranno mai. Addio Raffaele. RIP amico mio”. Non è mancato nemmeno il ricordo di Michele Strianese, sindaco di San Valentino Torio, il quale ha annunciato per domani il lutto cittadino.

“Cari amici,

purtroppo e’ venuto a mancare il sig. Raffaele Bifulco, nostro concittadino che combatteva all’Ospedale Cotugno contro questa bruttissima epidemia.

Ha lottato ma non ce l’ ha fatta. Preghiamo per lui e per la sua famiglia ed uniamoci a loro in questo difficilissimo momento con la preghiera, il silenzio ed il rispetto.

Per la giornata di domani sara’ dichiarato il lutto cittadino per testimoniare vicinanza alla famiglia e per riflettere su quanto sta accadendo.

Questa perdita, che ci riguarda davvero da vicino, faccia ragionare chi oggi ancora non rispetta regole e leggi ed espone se stesso e gli altri alla morte…!!!

Forse a qualcuno non e’ ancora chiaro quello che sta succedendo.

Da oggi e fino a domenica sono vietati flashmob e musica sui balconi per rispettare e onorare il sig. Raffaele che ora e’ nella gloria dei cieli.

Il Sindaco Michele Strianese e l’Amministrazione Comunale”.