Torre del Greco – Coordinatore settore turismo dell’area vesuviano per Anci Campania, la delega affidata direttamente dal presidente regionale dell’associazione

Il sindaco di Torre del Greco, Luigi Mennella, si occuperà per conto dell’Anci Campania di coordinare il settore turismo dell’intera area vesuviana. È il senso della delega conferita dal presidente regionale dell’associazione che raggruppa tutti i comuni italiani, Carlo Marino, che ha inteso così premiare l’attenzione che il primo cittadino e tutta la sua amministrazione comunale stanno rivolgendo ad un tema ritenuto di prioritaria importanza per lo sviluppo del territorio.

Marino, nella missiva fatta recapitare al primo cittadino di Torre del Greco, sottolinea come “al fine di rafforzare ulteriormente la ‘governance’ di Anci Campania e creare un più forte e condiviso coinvolgimento della fase istruttoria e operativa della nostra associazione”, è stato deciso “di conferirti la delega a coordinare il settore turismo dell’area vesuviana”.

“ Ciò al fine di affrontare – prosegue nella sua missiva il presidente regionale dell’associazione nazionale dei comuni italiani – tra l’altro, con determinazione fenomeni come il sottoutilizzo del patrimonio culturale e naturalistico; l’accessibilità alla costiera vesuviana, oggi difficoltosa a causa di trasporti pubblici inadeguati e strade spesso congestionate; la gestione dell’inquinamento ambientale. Elementi su cui Anci Campania ritiene urgente intervenire. Sono convinto che assolverai a questo incarico con il massimo dell’impegno e con assoluta dedizione”.