Torre del Greco – Convocato per il 30 dicembre il Consiglio Comunale: ecco l’ordine del giorno

Il Consiglio Comunale è convocato in sessione ordinaria alle ore 9:00 di Lunedì 30 Dicembre 2019 in prima convocazione ed occorrendo, in seconda convocazione, alle ore 10:00 di martedì 31 Dicembre 2019, per la trattazione del seguente ordine del giorno.

1 Elezione del Presidente del Consiglio Comunale. 2 Comunicazioni del Vice Presidente. 3 Interrogazione prot. n. 26042 del 10.4.3019 del consigliere Luigi Mele ad oggetto: interrogazione per l’annullamento del decreto di conferimento di incarico di Portavoce del Sindaco al Sig. S. Perillo. 4 Interrogazione prot. n. 27163 del 15.4.2019 dei consiglieri Borriello Santa e Vincenzo Salerno ad oggetto: lavori di sistemazione e messa in sicurezza della Passeggiata Porto/Scala. 5 Interrogazione prot. n. 40495 del 11.6.2019 dei consiglieri Borriello Santa e Vincenzo Salerno ad oggetto: Nomina Dirigente ad interim del Dott. Salvatore Visone al S.U.A.P. 6 Interrogazione prot. n. 42166 del17.6.2019 dei consiglieri Borriello Santa e Vincenzo Salerno ad oggetto: Nomina dirigente ad interim del Dott. Andrea Formisano alle Politiche Sociali e della Dott.ssa Claudia Sacco all’Igiene Urbana. 7 Interrogazione in forma orale e scritta prot. N. 42993 del 20.6.2019 dei Consiglieri Salerno Vincenzo e Borriello Santa ad oggetto: Piano d’Ambito Ato Napoli 3 Rifiuti. 8 Interrogazione prot. n. 43354 del 21 giugno 2019 della consigliera Annalaura Guarino ad oggetto: chiusura Via Barbacane. 9 Interrogazione prot. n. 54860 del 20 agosto 2019 dei consiglieri Salerno e Borriello ad oggetto:” manutenzione del verde pubblico nel comune di Torre del Greco”. 10 Interrogazione prot. n. 56178 del 28.8.2019del consigliere Spierto ad oggetto: interrogazione urgente con risposta il consiglio inerente la determina dirigenziale n. 1931 del 16.8.2019 a firma del dirigente della C.U.C. 11 Interrogazione prot. N. 76912 del 20.11.2019 dei consiglieri Vincenzo Salerno, Luigi Mele, Alessandra Tabernacolo, Valerio Ciavolino, Romania Stilo ad oggetto: Conciliazione Comune di Torre del Greco. 12 Interpellanza prot. 54046 del 6.8.2018 del consigliere Luigi Mele ad oggetto: Ordinanza. Dirigenziale di Viabilità n. 3008 del 3.8.2018. 13 Interpellanza prot. 54048 del 6.8.2018 del consigliere Luigi Mele ad oggetto: deliberazione di G.C. n. 3 del 1 agosto 2018 14 Interpellanza prot.69215 dell’11.10.2018 del consigliere Luigi Mele avente ad oggetto: Avv. Enrico Angelone – compatibilità tra l’incarico di supporto al RUP e Legale del Comune di Torre del Greco in materia di appalto rifiuti con la nomina di Direttore Generale dell’ATO NA 3. 15 Interpellanza prot. n. 1744 del 9.1.2019 del consigliere Luigi Mele. Decreti Sindacali di nomina. Assessori soggetti in quiescenza 16 Mozione prot. n. 27169 del 15.4.2019 dei consiglieri Borriello Santa e Salerno Vincenzo ad oggetto: segnalazione Programma di Incentivazione della Mobilità Urbana sostenibile (PriMUS). 17 Mozione dei consiglieri di opposizione prot. n. 35109 del 20.5.2019 ad oggetto: mozione di Istituzione Commissione Consiliare di inchiesta. 18 Mozione del consigliere Aniello Formisano prot. N. 46718 del 8.7.2019 ad oggetto: ”Teatro Comunale”. 19 Mozione del consigliere Mario Buono prot. N. 56555 del 30.8.2019 ad oggetto: mozione ex art. 43 del D.Lgs 267/2000 e art. 18 del Regolamento del Consiglio Comunale. Determinazione Dirigenziale n. 1931 del 16.8.2019 di modifica della Commissione Giudicatrice della Procedura telematica aperta per l’affidamento del servizio di refezione scolastica per la durata di sei anni. 20 Mozione prot. N. 76909 del 20.11.2019 dei consiglieri comunali Vincenzo Salerno, Aniello Formisano, Luigi Mele, Alessandra Tabernacolo, Valerio Ciavolino, Romania Stilo ad oggetto: Mozione d’Istituzione Commissione Consiliare di Inchiesta Igiene Urbana. 21 Mozione del Consigliere Luigi Mele avente ad oggetto: Rispristino della storica intitolazione “Viale dei Pini”, scaturente dalla richiesta di conversione dell’interrogante inerente la interrogazione prot. N. 24248 del 3.4.2019; 22 Mozione del gruppo consiliare Movimento 5 Stelle avente ad oggetto:Divieto di utilizzo di petardi, botti e artifici pirotecnici di ogni genere su tutto il territorio comunale. 23 Proposta di deliberazione al Consiglio Comunale ad oggetto: modifiche al regolamento del Consiglio Comunale. 24* Deliberazione di G.C. n. 191 del 14.5.2019. Modifiche al regolamento per la disciplina dei servizi di polizia municipale resi a soggetti terzi, approvato con deliberazione n. 4 del 25.10.2017, adottata dal Commissario Straordinario con i poteri del C. C.- Proposta al Consiglio Comunale. 25* Deliberazione di G.C. n. 316 del 13.9.2019. Debiti fuori bilancio. Riconoscimento della legittimità ai sensi dell’art. 194, comma 1 lett a) del D.Lgs n. 267/2000. Sentenza n. 5547/2019.Giudizio OMISSIS-Proposta al Consiglio Comunale. 26* Delibera di G.C. n. 349 del 3.10.2019. Debito scaturente da provvedimento giurisdizionale- Riconoscimento della legittimità ai sensi dell’art. 194, comma 1 lett a) del D.Lgs n. 267/2000. Sentenza n. 4542/2019. Giudizio OMISSIS. Proposta al Consiglio Comunale. 27* Delibera di G.C. N. 356 DEL 3.10.2019.Aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, attività produttive e terziarie. Ricognizione e determinazione del prezzo di cessione ai sensi dell’art. 172,c.1 lett.B) del D.Lgs. 267 del 18/8/2000.Proposta al Consiglio Comunale. 28* Delibera di G.C. n. 484 del 6.12.2019. Debito fuori bilancio. Riconoscimento della legittimità ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000.Proposta al Consiglio Comunale. 29* Delibera di G.C. n. 484 del 6.12.2019. Debito fuori bilancio. Riconoscimento della legittimità ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000.Proposta al Consiglio Comunale. 30* Delibera di G.C. n. 485 del 6.12.2019. Debito fuori bilancio. Riconoscimento della legittimità ai sensi dell’art. 194 D.Lgs. n. 267/2000.(Progetto:” I luoghi Comuni-Conoscere per ritornare” . Pagamento fatture in favore della S.I.A.E).Proposta al Consiglio Comunale. 31* Delibera di G.C. n. 484 del 6.12.2019. Debito fuori bilancio. Riconoscimento della legittimità ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000.Proposta al Consiglio Comunale. 32* Delibera di G.C. n. 485 del 6.12.2019. Debito fuori bilancio. Riconoscimento della legittimità ai sensi dell’art. 194 D.Lgs. n. 267/2000.(Progetto:” I luoghi Comuni-Conoscere per ritornare” . Pagamento fatture in favore della S.I.A.E).Proposta al Consiglio Comunale. 33* Delibera di G.C. n. 513 del 23.12.2019. Progetto financing per la progettazione definitiva, esecutiva, la costruzione e la gestione dell’ampliamento del cimitero comunale e dei servizi cimiteriali: Approvazione variante allo strumento urbanistico. Proposta al Consiglio

N.B. : gli argomenti contrassegnati con l’asterisco, alla data di compilazione del presente ordine del giorno, sono ancora all’esame delle competenti commissioni consiliari.