Torre del Greco – Convocato per domani il Consiglio Comunale

Il Consiglio Comunale è convocato in sessione ordinaria alle ore 20:30 di Martedì 30 Giugno 2020 in prima convocazione ed occorrendo, in seconda convocazione, alle ore 21:35 di Mercoledì 1 Luglio 2020 nell’apposita sala presso il complesso denominato SS.TRINITA’ in via Largo Annunciazione n.14, per la trattazione del seguente ordine del giorno