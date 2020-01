Torre del Greco – Convocato per domani il Consiglio Comunale in seduta straordinaria. Il Porta a Porta al centro dell’ordine del giorno

Torre del Greco – Convocato per domani il Consiglio Comunale in seduta straordinaria. Il Porta a Porta al centro dell’ordine del giorno

Il Consiglio Comunale è convocato in sessione straordinaria alle ore 09:00 di Mercoledì 15 Gennaio 2020 in prima convocazione ed occorrendo, in seconda convocazione, alle ore 09:00 di Giovedì 16 Gennaio 2020, per la trattazione del seguente ordine del giorno.

SISTEMA DI GESTIONE IGIENE URBANA CITTADINA, FASE DI STRART UP, AVVIO 1. DEL “PORTA A PORTA” E PROCEDURE INDIVIDUATE FINO ALL’IMPLEMENTAZIONE

2. DEL SISTEMA ADOTTATO.

COMMISSIONE CONSILIARE D’INCHIESTA SETTORE IGIENE URBANA- DETERMINAZIONI.