Torre del Greco – Controlli straordinari sul territorio: 84 persone identificate e 43 veicoli controllati

Ieri gli agenti del Commissariato di Torre del Greco hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio in corso Garibaldi, piazza Palomba e nei pressi della rotonda La Salle.

Nel corso dell’attività sono state identificate 84 persone, di cui 8 con precedenti di polizia, controllati 43 autoveicoli e contestate 3 violazioni del Codice della Strada per mancata esibizione dei documenti di circolazione, mancata revisione periodica e per l’uso del cellulare durante la guida.