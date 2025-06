Torre del Greco – Controlli in città: sanzionati due lidi e sequestrati 93 kg di prodotti ittici

Nella mattinata di ieri, gli agenti del Commissariato di Torre del Greco, i militari dell’Arma dei Carabinieri, personale della Capitaneria di Porto e della Polizia Locale, hanno effettuato un servizio finalizzato al controllo e alla sicurezza sul litorale torrese.

Nel corso dell’attività, sono stati controllati 2 lidi balneari, di cui un titolare è stato denunciato per irregolarità urbanistica e sanzionato amministrativamente per l’assenza di assistenti ai bagnanti, mentre il titolare dell’altra attività commerciale è stato sanzionato amministrativamente per l’assenza di assistenti ai bagnanti e per mancanza di cassetta di pronto soccorso e palloni Ambru (dispositivo di ventilazione di primo soccorso).

Infine, sono stati sequestrati 93 kg di prodotti ittici, per mancanza di tracciabilità.